В центре Твери штрафуют нарушителей правил парковки Фото: администрация Твери

В центре Твери сотрудники УГИБДД России по Тверской области и специалисты администрации города провели совместный рейд по выявлению нарушителей правил парковки.

По итогам инспекционных выездов установлено, что нарушители паркуются на местах для инвалидов, чтобы не оплачивать платную парковку, закрывают номер автомобиля.

Нарушителей выявили в Свободном переулке, на Советской, Новоторжской, Андрея Дементьева, на бульваре Радищева. В отношении шести автовладельцев возбуждены производства по делам об административных правонарушениях, четыре автомобиля эвакуированы.

Рейды будут продолжены.