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Общество22 октября 2021 13:49

В ближайшие три часа в Тверской области обещают шквалистый ветер

Ожидаются порывы до 20 м/с
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ожидается шквалистый ветер

В Тверской области ожидается шквалистый ветер

Фото: Кирилл ЧАЩИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 22 октября в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра отдельными порывами 15-20 м/с.

Будьте внимательны и осторожны, воздержитесь от выхода из зданий.

При нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, не прячьтесь от непогоды за рекламными щитами, остановками общественного транспорта, под деревьями.