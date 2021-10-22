В ближайшие три часа в Тверской области обещают шквалистый ветер

В Тверской области ожидается шквалистый ветер Фото: Кирилл ЧАЩИН

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 22 октября в регионе ожидается усиление юго-западного, западного ветра отдельными порывами 15-20 м/с.

Будьте внимательны и осторожны, воздержитесь от выхода из зданий.

При нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, не прячьтесь от непогоды за рекламными щитами, остановками общественного транспорта, под деревьями.