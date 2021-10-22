В Тверской области освятили поклонный крест на месте прощания Михаила Тверского с супругой

Поклонный крест. Фото: ПТО

22 октября в Конаковском районе митрополит Тверской и Кашинский Амвросий освятил поклонный крест на предполагаемом месте прощания святого благоверного князя Михаила Тверского с супругой – святой благоверной княгиней Анной Кашинской. На церемонии присутствовал губернатор Игорь Руденя.

Поклонный крест установили в местечке Святая Гора на левом берегу реки Волги за существующим селом Городня.

Церемония освящения. Фото: ПТО

У подножия креста установлена гранитная плита с изображением сцены прощания и текстом: «Здесь, на Святой Горе близ сёл Видогощь и Едимоново, в 1318 году Святой Благоверный Князь Михаил Тверской прощался с супругой Святой Благоверной Княгиней Анной Кашинской и детьми при отправлении на суд в Орду».

В 2019-ом проведены исследовательские работы и осмотр предполагаемого места прощания Михаила Тверского с Анной Кашинской перед мужественным отъездом князя в Орду. Он предполагал, что его там ждет лютая смерть, но все же решился. В противном случае, как пишут историки, ордынские войска могли выдвинуться на разорение тверской земли.

На то, что князь прощался со своей княгиней в месте за Городней, указывает народное предание. Несколько веков назад там даже была установлена деревянная, а затем каменная часовня, в которой находилась картина-икона прощания Михаила Тверского и Анны Кашинской.

Место, где стояла часовня, после создания водохранилища ушло под воду. Но икона сохранилась до наших дней. Сейчас она хранится в Кашинском краеведческом музее.

- Мы живем на благословенной тверской земле, освещенной подвигами, молитвами и жизнями многих наших святых. Это наши корни. Каждый, кто живет в двадцать первом веке, прежде всего молодые люди, должны знать свою историю, - сказал во время церемонии освящения креста митрополит Амвросий.

Губернатор поблагодарил жителей, которые помогли восстановить это место.

- Сегодня, по прошествии семи веков, мы находимся там, где начиналась самая глубокая история Центральной России, где зарождались примеры настоящей крепкой семьи, супружеских отношений. Мы берем пример с этих великих людей. Очень важно, что сегодня в этом шумном, быстром и активном мире есть такие уголки, как Святая гора. Уверен, что это место станет популярным среди молодежи, жителей и людей, которые приезжают на нашу тверскую землю, - отметил Игорь Руденя.