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Общество20 октября 2021 18:06

Незаконную свалку устроил неизвестный производитель "палёной" водки под Тверью

Канистры из-под спирта, водочные крышки и другой мусор кто-то оставил у деревни Ильино Каблуковского сельского поселения
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Свалка в Калининском районе. Фото: vk.com/kalininsky69

Свалка в Калининском районе. Фото: vk.com/kalininsky69

Жители Калининского района Тверской области сообщили в соцсети о незаконной свалке. Пластиковую тару из-под спирта, полиэтиленовую плёнку, коробки, крышки от водочных бутылок с названиями известных алко-брендов и другой мусор кто-то свалил у разрушенного химического склада за деревней Ильино Каблуковского сельского поселения.

Фото этих мусорных куч опубликовано в новостном сообществе Калининского района. Местные жители небезосновательно предполагают, что мусор может принадлежать неким производителям поддельного алкоголя. Разместившие фото очевидцы надеются, что информация дойдёт до контрольно-надзорных органов.