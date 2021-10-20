Незаконную свалку устроил неизвестный производитель "палёной" водки под Тверью

Свалка в Калининском районе. Фото: vk.com/kalininsky69

Жители Калининского района Тверской области сообщили в соцсети о незаконной свалке. Пластиковую тару из-под спирта, полиэтиленовую плёнку, коробки, крышки от водочных бутылок с названиями известных алко-брендов и другой мусор кто-то свалил у разрушенного химического склада за деревней Ильино Каблуковского сельского поселения.

Фото этих мусорных куч опубликовано в новостном сообществе Калининского района. Местные жители небезосновательно предполагают, что мусор может принадлежать неким производителям поддельного алкоголя. Разместившие фото очевидцы надеются, что информация дойдёт до контрольно-надзорных органов.