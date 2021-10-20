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Происшествия20 октября 2021 9:47

Спасатели вывели мужчину из горящего дома в Тверской области

ЧП произошло в Лихославле
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожар произошел в жилом доме

Пожар произошел в жилом доме

Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме №31 по улице Ямской в Лихославле поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 19 октября.

На место выехали два отделения пожарно-спасательной части №38 и сотрудники полиции.

Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже, из горящего помещения спасатели вывели мужчину. Он не пострадал.

В 23:57 была объявлена локализация пожара. В 23:58 - ликвидация открытого горения. К полуночи пожар полностью потушили.

Причина и ущерб - устанавливаются.