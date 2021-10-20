Спасатели вывели мужчину из горящего дома в Тверской области

Пожар произошел в жилом доме
Фото: Мария ОСИПОВА
Сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме №31 по улице Ямской в Лихославле поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 19 октября.
На место выехали два отделения пожарно-спасательной части №38 и сотрудники полиции.
Возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже, из горящего помещения спасатели вывели мужчину. Он не пострадал.
В 23:57 была объявлена локализация пожара. В 23:58 - ликвидация открытого горения. К полуночи пожар полностью потушили.
Причина и ущерб - устанавливаются.