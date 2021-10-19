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Звезды19 октября 2021 15:28

Фасады стен драмтеатра в Твери готовят под покраску

А у коллоннады выкладывают новую плитку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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У коллоннады драмтеатра обновляют тротуары

У коллоннады драмтеатра обновляют тротуары

Фото: ПТО

В Твери завершается ремонт областного театра драмы. Решение о проведении работ было принято в марте 2021 года на заседании региональной Бюджетной комиссии.

На сегодня завершены работы по покраске стен, рустов, пилястр, лепнины на северном фасаде театра. Поверхности восточного и северного фасадов стен готовят под покраску, у колоннады выкладывают новую плитку и восстанавливают ступени из гранитных плит.

В прошлом году в театре сменилось внутреннее убранство: были заменены одежда сцены и занавеса, напольное покрытие, обновлено оформление дверных проемов на входе в зрительный зал, в колонном фойе на втором этаже заменили окна.

- Драматический театр является одним из центров культурной жизни нашего региона. Требуется развить его содержательно и технически привести в соответствие с современными требованиями, – отметил губернатор Игорь Руденя.