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Происшествия18 октября 2021 12:51

Мошенница похитила у пенсионерки 100 000 рублей в Твери

Злоумышленницу ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пенсионерку обманули на 100 000 рублей

Пенсионерку обманули на 100 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 84-летняя жительница Твери и сообщила, что доверилась незнакомке и лишилась 100 000 рублей.

Пенсионерке позвонила женщина, представилась дочерью и сказала, что попала в аварию. На лечение нужно 100 000 рублей.

Пожилая женщина передала деньги курьеру, который пришел к ней в квартиру, а уже потом позвонила своей настоящей дочери. Выяснилось, что никакой аварии не было.

Потерпевшая заявила на мошенников в полицию. Возбуждено уголовное дело.