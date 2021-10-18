Мошенница похитила у пенсионерки 100 000 рублей в Твери

Пенсионерку обманули на 100 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 84-летняя жительница Твери и сообщила, что доверилась незнакомке и лишилась 100 000 рублей.

Пенсионерке позвонила женщина, представилась дочерью и сказала, что попала в аварию. На лечение нужно 100 000 рублей.

Пожилая женщина передала деньги курьеру, который пришел к ней в квартиру, а уже потом позвонила своей настоящей дочери. Выяснилось, что никакой аварии не было.

Потерпевшая заявила на мошенников в полицию. Возбуждено уголовное дело.