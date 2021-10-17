Почти 400 граммов наркотиков изъято у жителя Тверской области

Подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств заключён под стражу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудниками наркоконтроля по подозрению в хранении наркотиков задержан 22-летний житель Конаковского района Тверской области.

Дома у молодого человека оперативники нашли вещество растительного происхождения общей массой 397,1 грамма. Экспертиза подтвердила подозрения: это оказалось наркотическое средство.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, уточняют в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Подозреваемый в незаконном хранении наркотика находится под стражей. Следствие продолжается - полицейские устанавливают, где, когда, а также для каких целей молодой человек приобрёл зелье.