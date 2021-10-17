Новый реабилитационный центр для наркозависимых открылся в Торжке Тверской области

Центр освятил протоиерей Николай Алексеев. Фото: Тверская епархия

Это второй подобный реабилитационный центр в Торжокском районе Тверской области. Он создан для помощи наркоманам и людям с алкогольной зависимостью. Реабилитацию в новом центре могут проходить до 30 человек одновременно. Срок реабилитации - от 6 до 10 месяцев.

Реабилитационный центр сотрудничает с церковью. По сообщению Тверской епархии, в нём будут совершаться богослужения и церковные таинства. Работу с постояльцами центра, наряду с медиками и психологами, будут вести и священнослужители.

Торжокские приходы помогли пополнить библиотеку реабилитационного центра, доставив туда духовную литературу.

13 октября настоятель храма в честь Архангела Михаила в Торжке протоиерей Николай Алексеев вместе с церковными волонтёрами посетил реабилитационный центр для наркозависимых и освятил его.