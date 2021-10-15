Двух сотрудников минобразования Тверской области осудили за мошенничество

Экс-работников Минобразования осудили за мошенничество Фото: Валерий РОМАНОВ

Центральный районный суд Твери вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников Министерства образования Тверской области. Замначальника управления планирования, бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы и сотрудника отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования признали виновными в мошенничестве.

Установлено, что соучастники похитили бюджетные деньги, выделенные на компенсации участникам организации Государственной итоговой аттестации.

Смягчающим обстоятельством для осужденных стало написание явки с повинной, частичное возмещение ущерба, а также положительные характеристики. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Фигуранты получили по три года условно с испытательным сроком. Приговор вступил в законную силу.