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Общество15 октября 2021 20:41

Собственника обязали снести двухэтажную постройку на участке в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Законность постройки проверила прокуратура Фото: архив "КП"

Законность постройки проверила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки выявлен факт незаконного возведения двухэтажной постройки на земельном участке сельхозназначения в деревне Даниловское.

Установлено, что земельный участок собственником использовался не по целевому назначению.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании постройки самовольной и подлежащей сносу.

Калининский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.