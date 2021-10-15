Собственника обязали снести двухэтажную постройку на участке в Тверской области

Законность постройки проверила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Калининского района в ходе проверки выявлен факт незаконного возведения двухэтажной постройки на земельном участке сельхозназначения в деревне Даниловское.

Установлено, что земельный участок собственником использовался не по целевому назначению.

Прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании постройки самовольной и подлежащей сносу.

Калининский районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение в законную силу не вступило.