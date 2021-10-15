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Общество15 октября 2021 19:10

На рынке в Кимрах специалисты Россельхознадзора выявили нарушения

Виновных привлекли к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Фрукты не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Фрукты не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели рейд на рынке в Кимрах.

В результате проверки был выявлен риск возможного распространения карантинных вредителей со сливами, абрикосами из Ирана, виноградом из Молдовы и Узбекистана.

Также выявлены нарушения в области семеноводства. Проверку не прошли семена овощей и цветов.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административных правонарушениях.