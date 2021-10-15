В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области продолжается контроль за организацией пассажирских перевозок. В ходе рейдов инспекторы ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

С 8 по 14 октября проверено 43 автобуса. Всего с начала 2021 года в ходе 256 сплошных проверок автобусов выявлено 344 нарушения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.