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Общество15 октября 2021 15:22

В Тверской области продолжаются сплошные проверки автобусов

За неделю проверено 43 автобуса
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверки автобусов

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области продолжается контроль за организацией пассажирских перевозок. В ходе рейдов инспекторы ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

С 8 по 14 октября проверено 43 автобуса. Всего с начала 2021 года в ходе 256 сплошных проверок автобусов выявлено 344 нарушения Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.