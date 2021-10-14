400 килограммов железнодорожных рельсов пытались украсть трое жителей Твери

Воришки распилили на части более 7 метров рельсов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трое жителей Твери 37-ми, 36-и и 34-х лет, попались на краже железнодорожных рельсов. Рельсы они пытались утащить, разобрав неэксплуатируемую железнодорожную ветку на перегоне «Дорошиха– Васильевский Мох». Добычу планировали сдать на металлолом.

- На двух автомобилях подельники прибыли к месту совершения преступления, с помощью газового оборудования распилили на части более 7 метров рельсов. Однако погрузить и вывезти свой трофей не успели, так как были задержаны сотрудниками транспортной полиции, - поделились подробностями в пресс-службе Линейного отдела МВД на станции Тверь.

У мужчин транспортные полицейские изъяли около 400 килограммов распиленных рельсов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору».