В детском технопарке "Кванториум" в Твери провели тренировочную эвакуацию

В "Кванториуме" прошла эвакуация Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В детском технопарке "Кванториум" в Твери прошла тренировочная эвакуация посетителей и персонала.

Учения прошли под руководством старшего инспектора отдела профилактической работы по городу Твери старшего лейтенанта внутренней службы Дарьи Ильиной.

По замыслу, в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. После сигнала преподавательский состав и ученики благополучно покинули здание. В кратчайшие сроки на место прибыли отделения ПСЧ№ 4.

На территории провели перекличку и инструктаж.