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Происшествия14 октября 2021 11:27

В Тверской области произошло девять несчастных случаев на железнодорожных путях

Шесть человек погибли
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области на железнодорожных объектах погибли шесть человек

В Тверской области на железнодорожных объектах погибли шесть человек

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области за 9 месяцев 2021 года произошло девять несчастных случаев на железнодорожных путях. Это на семь происшествий меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по сентярь погибли шесть человек.

ЧП зафиксированы на станциях Дороших, Лихославль, Максатиха, Мста, Редкино, на участках Старица-Панино, Бушевец-Академическая, Лихославль-Дорошиха и Березайка-Бологое.

В большинстве случаев погибшие и пострадавшие пренебрегали правилами безопасности.