В Тверской области произошло девять несчастных случаев на железнодорожных путях

В Тверской области на железнодорожных объектах погибли шесть человек
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области за 9 месяцев 2021 года произошло девять несчастных случаев на железнодорожных путях. Это на семь происшествий меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
С января по сентярь погибли шесть человек.
ЧП зафиксированы на станциях Дороших, Лихославль, Максатиха, Мста, Редкино, на участках Старица-Панино, Бушевец-Академическая, Лихославль-Дорошиха и Березайка-Бологое.
В большинстве случаев погибшие и пострадавшие пренебрегали правилами безопасности.