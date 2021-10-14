В Тверской области произошло девять несчастных случаев на железнодорожных путях

В Тверской области на железнодорожных объектах погибли шесть человек Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области за 9 месяцев 2021 года произошло девять несчастных случаев на железнодорожных путях. Это на семь происшествий меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

С января по сентярь погибли шесть человек.

ЧП зафиксированы на станциях Дороших, Лихославль, Максатиха, Мста, Редкино, на участках Старица-Панино, Бушевец-Академическая, Лихославль-Дорошиха и Березайка-Бологое.

В большинстве случаев погибшие и пострадавшие пренебрегали правилами безопасности.