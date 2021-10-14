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Общество14 октября 2021 9:25

В Осташкове самозанятый мужчина нелегально выдавал жителям займы под залог

Незаконную деятельность пресекла прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина выдавал займы под залог золотых украшений

Мужчина выдавал займы под залог золотых украшений

Фото: Анна КОЛГАНОВА

В Осташковскую межрайонную прокуратуру поступила информация о том, что местный житель, зарегистрированный как самозанятый, не имея лицензии, предоставляет клиентам займы под залог ювелирных украшений с условием возврата денег с процентами.

Мужчина зарегистрирован как самозанятый и занимается ремонтом ювелирных изделий, скупкой лома из золота, а также изготовлением фото на документы, ксерокопий документов. При этом он не состоит на специальном учете в Федеральной пробирной палате и не имеет права на предоставление потребительских займов под залог золота.

На нарушителя завели дело об административном правонарушении и оштрафовали на 2000 рублей.

Незаконная деятельность прекращена.