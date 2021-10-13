Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2021 20:38

В Тверской области разыскивают мужчину с татуировкой паука на плече

Мужчина пропал 31 августа
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Информация о пропавшем. Фото: ВПСО СОВА

Информация о пропавшем. Фото: ВПСО СОВА

В Тверской области разыскивают Владимира Васильева 1986 года рождения, жителя Лихославльского района, пропавшего 31 августа. С этого дня о его местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 173 см, телосложение среднее, волосы тёмные, коротко подстрижены. Глаза серые. На плече есть татуировка - паук с паутиной. Был одет в чёрную майку, шоры и кроссовки. При себе имел кнопочный телефон.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят сообщить в полицию или волонтёрам поисково-спасательного отряда "Сова": 8 (903) 034-25-33.