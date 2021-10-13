Для интернатов Тверской области закупят автотранспорт, кровати и медоборудование

Решение принято на заседании Бюджетной комиссии. Фото: ПТО

В Тверской области на укрепление материально-технической базы нескольких социальных учреждений направят дополнительно 3,7 млн рублей. Данный вопрос рассмотрели 13 октября на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Ряд учреждений получит новый автотранспорт. Для Трояновского психоневрологического интерната будет приобретут грузопассажирский автомобиль. Торопецкий психоневрологический интернат и Ржевский дома-интернат - легковые авто. На них будут возить пациентов интернатов в медицинские организации.

Также выделены средства на покупку кроватей и матрасов для Кимрского психоневрологического интерната. Для аналогичного учреждения в Торжке будет куплено медоборудование, в частности - холодильники для хранения медикаментов.