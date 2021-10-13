Музей сельской школы из Тверской области стал одним из победителей Всероссийского конкурса

Команду школы из Оленинского района пригласят на 1-й Всероссийский форум школьных музеев. Фото: schoolvictorymuseum.ru

Одним из победителей Всероссийского конкурса, организованного Музеем Победы, стал музей школы села Холмец Оленинского района. Конкурс ставил целью выбрать лучшие школьные выставки, посвящённые Великой Отечественной войне.

Экспозиция музея школы села Холмец называется «Мужество и стойкость военврачей и санитаров 158-й Лиозненско-Витебской Дважды Краснознаменной ордена Суворова II-й степени стрелковой дивизии». Она стала победителем конкурса от Тверской области, у других регионов тоже есть свои победители - по одному от каждого. Всего во Всероссийском конкурсе на лучшую выставку школьных музеев участвовало более 1180 команд из 85 регионов России.

Авторов лучших выставок, в том числе и команду школы из Оленинского района, пригласят на 1-й Всероссийский форум школьных музеев, который состоится в Музее Победы на Поклонной горе 20 ноября 2021 года.