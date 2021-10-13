Тверским студентам рассказали о преимуществах службы в полиции

Быть полицейским - серьёзная и непростая работа Фото: Мария ЛЕНЦ

Тверские полицейские рассказали студентам о том, как поступить на службу в полицию и какие преимущества это влечёт.

Потенциальные будущие стражи правопорядка узнали, что в полиции платят достойную зарплату и премии за раскрытие преступлений, предоставляют бесплатное медобслуживание, страхование здоровья и жизни. Что очень важно, полицейские, отслужившие не менее 10 лет, могут получить право на выплату для покупки жилья.

Но стать полицейским, конечно, может не каждый. "Полиции нужны профессионалы, обладающие высокими морально-нравственными качествами. Именно поэтому, сегодня в органы внутренних дел проводится не набор, а отбор: все желающие поступить на службу в полицию проходят медицинскую комиссию, психофизиологические исследования, тестирование", - рассказывают в пресс-службе областного УМВД.

Быть полицейским - серьёзная и непростая работа. К каждому молодому профессионалу приставляют наставника - опытного коллегу. Он помогает новичку разобраться во всех тонкостях охраны порядка.

В завершение встречи полицейские ответили на все вопросы будущих коллег и раздали им информационные буклеты.