Второй каталог работ художника Владимира Дмитриева презентовали в Твери

Презентация прошла в галерее пейзажа имени Ефрема Зверькова. Фото: администрация Твери

В Твери состоялась презентация второго каталога работ тверского художника Владимира Дмитриева. В издание вошли сто натюрмортов и пейзажей. Большинство из них принадлежат частным коллекционерам.

Презентация прошла в галерее пейзажа имени Ефрема Зверькова.

В каталоге - пейзажи и натюрморты. Фото: администрация Твери

- Собрать альбом и издать каталог работ Владимира Дмитриева предложили сами коллекционеры живописи, - рассказала директор галереи пейзажа имени Зверькова Нина Гусева. - Творческое наследие этого художника огромно.

Каталоги с работами Владимира Дмитриева есть в открытом доступе в галерее. Экземпляры также передали Тверской областной библиотеке имени Горького и Центральной городской библиотеке имени Герцена.