Тверские полицейские накрыли банду автоугонщиков

Преступников взяли с поличным - во время угона. Фото: УМВД по Тверской области

Тверские полицейские задержали двух автоугонщиков, действовавших преступной группой. 47-летний житель Тверской области и его 45-летний подельник из Подмосковья воровали иномарки на территории Верхневолжья.

Угонщиков задержали в Твери на улице Ржевской - взяли с поличным, когда те пытались угнать "Форд Фокус" за 500 000 рублей. Машина принадлежала 27-летнему тверичанину, и он даже не подозревал, что чуть было её не лишился, так как был в командировке.

Полицейские изъяли оборудование, при помощи которого вскрывались двери авто, смарт-ключи для запуска двигателей, четыре мобильных телефона и два комплекта поддельных госномеров.

"В ходе дальнейших розыскных мероприятий полицейскими обнаружены еще три автомобиля марки «Форд Фокус», две из которых имеют явные признаки изменения маркировочных обозначений, а одна похищена с территории Московской области", - рассказали подробности в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Угонщикам может грозить до шести лет заключения.