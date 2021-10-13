Тверская неделя комиксов стартует 18 октября. Фото: http://tverlib.ru/

"Неделя литературных комиксов" пройдёт в Твери в рамках всероссийского челлендж-проекта "Литературная карта России в комиксах".

Проект нацелен на художников комиксов и публичные библиотеки всех регионов страны. Его цель — показать богатство и глубину отечественной литературы через рисованные истории. Тверская неделя литературных комиксов пройдёт на базе библиотеки имени Горького.

"С 18 по 24 октября вас ждут встречи с комиксистами, интересные мастер-классы, выставка работ участников конкурса "Литературная Тверь в комиксах" и, конечно же, награждение победителей!" - приглашают организаторы.

Расписание встреч уже опубликовано:

19 октября в 16:00 Неделю комиксов откроет Валентин Поткин с лекцией-мастер-классом "Как работают комикс-стрипы". Пришедшим расскажут, как создать своего героя и как работает миниатюрная история. Лекция состоится в Славянском зале Горьковки.

20 октября в 16:00 там же, в Славянском зале, о жизни иллюстратора расскажет Ваня Войтов.

21 октября в 18:00 в Зале искусств Андрей Спортик расскажет о большом противостоянии двух гигантов индустрии комиксов - "Marvel" и "DC".

23 и 24 октября Неделя комиксов продолжится на Молодёжной площадке фестиваля "Тверской переплёт". Награждение победителей конкурса "Литературная Тверь в комиксах" и вручение дипломов участникам состоится 23 октября в 11:30 в Деловом информационном центре библиотеки на 2-м этаже.