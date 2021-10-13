Композитор и музыкант Геннадий Басов скончался на 85-м году жизни в Тверской области

Скончался музыкант и композитор, житель Ржева Геннадий Басов. Фото: http://rzhevnews.ru/

Музыкант, композитор, ветеран труда Геннадий Басов скончался 12 октября. Он умер после продолжительной болезни на 85-м году жизни.

О кончине Геннадия Андреевича сообщают "Ржевские новости". Прощание с Геннадием Басовым состоится 15 октября, в 11:00, в Оковецком кафедральном соборе Ржева.

Геннадий Басов родился в ноябре 1936 года. В Великую Отечественную войну побывал в плену у фашистов. После войны семья вернулась в Зубцов. Играть на инструментах научился уже в детстве. Первой была балалайка, потом труба, баян. В армии служил в военном оркестре.

После службы Геннадий Басов учился на дирижерско-хоровом отделении Тверского музыкального училища по специальности педагог-преподаватель. Работал по распределению в Белом, музыкальным педагогом. В Ржев приехал в 1956 году. Работал музыкантом в местном клубе и учителем музыки в школе.

С поэтом Сергеем Смирновым Геннадий Басов написал песню "Синий март", известную всем ржевитянам. Эту песню слышала вся страна - она звучала в документальном фильме о Ржеве, снятом Ленинградской киностудией.