В Тверской области продолжается розыск пропавшей в мае 2021 года 17-летней девушки

Пропавшая Анастасия Зайцева 2003 года рождения. Фото: СУ СКР по Тверской области

Розыск девушки, пропавшей в Твери в мае 2021 года, продолжается. Анастасия Зайцева ушла из дома вечером 30 мая и с тех пор о ней ничего не известно. На тот момент девушке было 17 лет, но в июле исполнилось 18.

"Активные поиски несовершеннолетней продолжаются во всех районах Тверской области, а также субъектах Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Тверской области.

на поиск ориентированы криминалисты СК, полиция, кинологи, специалисты МЧС и водолазы ГИМС, волонтёры поисково-спасательного отряда "СОВА". Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, сообщите по телефону регионального СКР: 8-930-179-00-69. Полезной может оказаться любая информация, подчёркивают следователи.