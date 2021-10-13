Автопогрузчик насмерть задавил рабочего во время дорожных работ в Тверской области

Во время дорожно-строительных работ произошёл несчастный случай.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
В Тверской области во время дорожно-строительных работ произошёл несчастный случай: погиб газоэлектросварщик, работник строительной компании "СпецДорСтрой".
По информации региональной Трудинспекции, он попал под автопогрузчик, который спускался задним ходом с эстакады.
"Перед подачей автопогрузчика задним ходом водитель не убедился, что поблизости нет людей или каких-либо препятствий, при этом не был подан звуковой сигнал", - сообщает подробности Государственная инспекция труда Тверской области. Специалисты Трудинспекции также отмечают, что сопутствующей причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ работодателем.
Материалы расследования этого несчастного случая Трудинспекция передала в правоохранительные органы.