Судья из Тверской области погиб на рыбалке на озере Верхнее Куйто

Роману Трусову было 42 года. Фото: судьи-россии.рф

Во время рыбалки в Карелии на озера Верхнее Куйто из-за несчастного случая погиб судья Кашинского городского суда в отставке Роман Трусов. Он утонул.

Некоторые детали случившейся трагедии сообщил местный информационный портал «Столице на Онего» со ссылкой на МЧС.

По их данным, Кашинский экс-судья отправился на рыбалку 4 октября вместе с с еще пячтью жителями Тверской области на двух моторных лодках. Однако в этот день на озере дул сильный ветер. В итоге обе лодки перевернулись - рыбаки оказались в холодной воде.

Пятеро из них смогли выплыть на берег, а Роман Трусов захлебнулся и утонул. Ему было 42 года.