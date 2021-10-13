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Общество13 октября 2021 13:04

«Хайтек» и «Биолаборатория»: В атомграде Тверской области откроют центр профориентации детей

Об этом сообщило правительство региона
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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В областном правительстве приняли решение о выделении средств на новый центр в Удомле.

В областном правительстве приняли решение о выделении средств на новый центр в Удомле.

Фото: ПТО

Центр профориентации детей по направлениям «Хайтек» и «Биолаборатория» будет создан на базе Удомельского колледжа. На заседании областной бюджетной комиссии Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей принято решение о выделении средств на закупку оборудования.

- Будет приобретено лазерное, компьютерное, презентационное, паяльное оборудование, оборудование для аддитивных технологий, станки, мебель, ручные инструменты, лаборатории «Микроскопия», «Фарм-мед», «Нейро», «Физика», «Химия», «Физиология», «Экология». В общей сложности на эти цели направят 20,1 млн рублей, - сообщила пресс-служба областного правительства.

В центре организуют обучение по 11 программам. Направление «Хайтек» будет идентично тому, чем занимаются в технопаркоме «Кванториум» в Твери.