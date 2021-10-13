"Ставка на спорт" в мессенджере оставила жительницу Тверской области без денег

Деньги пострадавшая перевела добровольно - азарт. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Удомельского района Тверской области лишилась накоплений, поддавшись азарту. 33-летняя женщина вступила в переписку в одном из популярных мессенджеров с неким "букмекером". Он предложил ей сделать "беспроигрышную" ставку на спорт.

Поддавшись искушению, женщина согласилась и перечислила деньги на указанный счёт. Немного позже она получила сообщение, что ставка выиграла. Букмекер-аферист сообщил, что для получения выигрыша необходимо произвести ещё несколько финансовых операций. Итог - минус 105 500 рублей со счёта пострадавшей.

Лже-букмекер перестал выходить на связь, и женщина поняла, что её обманули. Пострадавшая обратилась в полицию.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Пока сложно сказать, будет ли найден мошенник, и вернутся ли к потерпевшей её деньги. Полицейские ищут лиц, причастных к этому преступлению.