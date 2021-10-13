Осуждённого за коррупцию чиновника-миллиардера Александра Шестуна этапитовали в СИЗО №1 Твери

Шестуна осудили в декабре 2020 года. Фото: Сергей ВЕДЯШКИН/mskagency.ru

Экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осуждённого за коррупцию, этапировали с тверское СИЗО №1.

Следственный изолятор находится на улице Вагжанова, 141, рядом с Восточным мостом. О том, что чиновник-коррупционер доставлен именно сюда, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Владимира Паламарчука. По имеющейся информации, Шестуна доставили в Тверь вчера, 12 октября.

Напомним, в декабре 2020 года Подольский городской суд Московской области приговорил Александра Шестуна к 15 годам строгого режима и штрафу в 49 миллионов рублей. Чиновника признали виновным по коррупционному делу с многомиллиардным ущербом.

Как установило следствие, в 2003-2018 годах Шестун организовал 43 коммерческие организации, руководил которыми сам через доверенных лиц. На получаемый с этих организаций доход он скупал муниципальную землю - по заниженным ценам. Следствие насчитало хищений на 10 миллиардов рублей.