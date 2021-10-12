В Тверской области граждане собрали 260 кг продуктов для оказавшихся в непростой ситуации людей

Для оказавшихся в бедственном положении людей собирали продукты. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

38 многодетных семей и 48 человек (большей частью одиноких пенсионеров) в регионе, оказавшихся в тяжелом жизненном положении, получили в сентябре помощь от неравнодушных граждан - 260 кг продуктов. Как сообщило областное правительство, благотворительная акция была проведена в рамках проекта Фонда Твери при поддержке Фонда президентских грантов.

В сети магазинов популярного ритейлера в Тверской области создана сеть постоянно действующих благотворительных боксов. Сюда любой человек может положить продукты длительного срока хранения.

Стать участником акции может каждый житель Верхневолжья. В Твери боксы установлены по адресам: Рябеевское шоссе, д. 14; б-р Цанова, д. 1Б; ул. Оснабрюкская, д. 38; Октябрьский пр., д. 30; ул. Луначарского, д. 18; ул. Можайского, д. 61.

В поселке Рамешки боксы расположены в магазине на ул. Советская, 25; в Удомле – на ул. Космонавтов, 2Б; в Конаково – на ул. Баскакова, 5; в Бежецке – на ул. Кашинская, д. 4; в Весьегонске – на ул. Станционная, д. 22; в Кашине – на Калининском шоссе, д. 2; в городе Кимры – на ул. 50 лет ВКЛСМ д. 66; в поселке Сонково – на ул. Луначарского д. 6.