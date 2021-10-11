В Твери проверяют качество ремонта дороги на Коминтерна

Для оценки качества асфальта из него вырезают небольшие куски на пробу. Фото: администрация Твери

В Твери продолжается приёмка участков, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Основной объём работ уже завершён: готовность 96%.

11 октября проверяли качество нового асфальта на улице Коминтерна. Эта дорога почти готова - осталось лишь завершить укрепление обочин и нанести разметку.

Для проверки качества асфальта из него вырезаются небольшие цилиндрические образцы. Их проанализируют несколько независимых лабораторий. Через 2-3 дня о результатах сообщат подрядчику и контролирующим организациям. Если асфальт будет не соответствовать установленным требованиям, подрядчик обязывается всё переделать за свой счёт.

С начала ремонтной кампании этого года, по информации городской администрации, случаев некачественной работы не было (проверку на настоящий момент прошли 68 отремонтированных участков).