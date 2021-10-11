95 лет исполнилось в Твери фронтовику-саперу, участнику Парада Победы

Николай Александрович Карпов был на фронте сапером. Фото: ПТО

11 октября 95-летие празднует житель Твери, фронтовик, участник Парада Победы 1945 года Николай Александрович Карпов. С юбилеем Николая Александровича поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваша фронтовая биография, мужество, отвага и преданность Родине вызывают глубочайшее уважение. В 1945 году Вам довелось участвовать в историческом Параде Победы. После войны Вы внесли вклад в укрепление обороноспособности Отечества. На тверской земле реализовали себя в строительстве, многое сделали для развития нашего региона, воспитания новых поколений патриотов Родины. Благодарю Вас за подвиг, за пример того, как нужно любить и беречь свою Родину. Здоровья Вам и благополучия еще на долгие годы, - обратился к ветерану Игорь Руденя.

17-летний Николай Карпов 7 декабря 1943 года стал курсантом Московской центральной военно-технической школы дрессировщиков. Его и других новобранцев учили разминировать территории с помощью собак.

В мае 1944 года Николай Карпов оказался на Прибалтийском фронте под Псковом. Он был прикомандирован сапером-минёром в 608-й стрелковый полк 146-й стрелковой дивизии , которая впоследствии получила имя Островской за взятие города Острова.

На счету ветерана более 2000 обезвреженных мин, несколько сотен из них нашла его серная собака Норка.

30 декабря 1944 года вышел приказ об отправке 70 минеров Прибалтийского фронта в Москву для продолжения учебы в Центральной военно-технической школе дрессировщиков. Уже курсантом Николай Александрович принял участие в Параде Победы 1945 года.

После войны Николай Александрович Карпов продолжил службу в Вооруженных Силах. Несколько лет отдал работе в строительной отрасли: в Калинине прошел путь от мастера до заместителя директора Строительного комбината города.