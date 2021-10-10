Коронавирус начал наступать стремительно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области у 7974 человек подтверждена активная стадия коронавируса

Таковы данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области на 10 октября 2021 года.

Суточный прирост активных больных составил 266 человек.

За эти же сутки выздоровело всего 12 человек.

Растёт и число умерших больных. За сутки жизни лишились восемь человек. А всего, с начала пандемии, от коронавируса скончалось 1700 больных.