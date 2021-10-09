На выставке в Твери покажут подлинники графики Марка Шагала

Графику Шагала привезут в Тверь. Фото: скрин с сайта Тверского музейно-выставочного центра

30 октября в Твери в малом зале городского выставочного центра (ул. Советская, 54) пройдёт арт-вечер в рамках выставки «Три эпохи Шагала». Как поясняют организаторы, помимо лекции, можно будет увидеть подлинники нескольких графических работ Марка Шагала из частной коллекции.

В программе вечера:

- Экскурсия по выставке «Три эпохи Шагала». Представленные на выставке работы раскрывают многообразие техник графического мастерства автора. Одна из самых прекрасных графических серий Марка Шагала, выполненная в цвете «Библия», а также уникальные иллюстрации к произведению Николая Гоголя «Мертвые души».

- Лекция о двух мирах Марка Шагала.

- Мастер-класс в технике коллаж.

Арт-вечер продлиться два часа. Стоимость билета: 700 рублей. К оплате принимается и Пушкинская карта.

Марк Шагал – всемирно известный российский художник, символ авангардного движения ХХ века. Его почерк узнаваем, сюжеты и мотивы лиричны и трагичны одновременно.

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