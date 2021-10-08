Жительница Твери рассказала, что её 11-летнего сына, перепутавшего автобус, водитель высадил одного в лесу

Водитель высадил мальчика на конечной. Фото: yandex.ru/maps

Жительница Твери пожаловалась в соцсети, что её 11-летнего сына водитель автобуса оставил одного за городом, практически в лесу.

История опубликована на страничке "Подслушано Тверь" в Инстаграм. С её слов, ребёнок, возвращаясь из школы, перепутал автобус - сел вместо 208-го в 228-й на остановке "Речной вокзал".

На конечной в Аввакумово в 18:20 водитель высадил мальчика. У ребёнка садился телефон, но он смог сообщить маме номер маршрута, на котором ехал и что находится он в лесу. Денег на проезд у школьника больше не было.

Мать нашла ребёнка около восьми часов вечера. Женщина возмущена ситуацией и интересуется, куда можно пожаловаться на действие водителя.

В комментариях под постом люди разделились на два лагеря - одни считают, что водитель не должен был оставлять ребёнка одного за городом. Другие недоумевают, почему мальчик не вышел раньше и почему не сообщил сразу о том, что перепутал маршруты.

"КП"-Тверь" обратилась за комментариями в "Транспорт Верхневолжья". Мы обязательно опубликуем мнение транспортного оператора, как только получим ответ.