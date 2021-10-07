В новом сквере Твери посадили туи, спирею и кизильник

на посадке саженцев. Фото: администрация Твери/коллаж

В Твери в новом сквере на улице Можайского в микрорайоне «Южный» сегодня сажали деревья и кусты. Как сообщила администрация города, всего было высажено 86 туй, кусты спиреи и кизильника, а также саженцы яблонь.

За лопаты и саженцы взялись представители различных организаций и предприятий, студенты Тверского химико-технологического колледжа и присоединившиеся к ним местные жители. Среди них был замечен профи - биолог Евгений Коровицын. К слову, он и принес саженцы спиреи.

Озеленение было проведено в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

СПРАВКА КП

Туя - вечнозеленое растение семейства кипарисовых, имеет тонкий хвойный аромат.

Спирея - род листопадных живописных кустарников семейства "Розовые" , отличается буйным цветением, компактными размерами и неприхотливостью к окружающей среде.

Кизильник - род неколючих кустарников, реже небольших деревьев, из семейства "Розовые", также весьма неприхотлив.