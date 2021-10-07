В школах Твери пройдёт полная дезинфекция

Измерение температуры на входе в школу. Фото: администрация Твери

В регионе очередной рост больных коронавирусом, эксперты говорят о четвёртой волне. На фоне роста заболеваемости, меры профилактики усилены в общеобразовательных учреждениях, об этом сообщает администрация Твери.

- Ежедневно во всех школах и детсадах в обязательном порядке действует строгий утренний фильтр, всем кто заходит в здание измеряют температуру, производится обработка рук, в школах продолжает действовать принцип закрепления отдельного кабинета за каждым классом, за исключением занятий, требующих определенного оборудования, например, уроков физкультуры, - поясняют в горадминистрации.

В период осенних каникул школам предстоит полная поэтапная дезинфекция. Обработка будет производиться в усиленном режиме в соответствии с утвержденным графиком и типом помещения.

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