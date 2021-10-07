Тверскую область в Госдуме будут представлять пять депутатов

Фамилии депутатов, которые будут представлять Тверскую область в Госдуме, назвали в облизбиркоме. Фото: Избирательная комиссия Тверской области

12 октября пройдет первое заседание восьмого созыва Государственной Думы РФ. В ЦИК России полностью завершили процедуру регистрации депутатов, определив персональный состав избранных депутатов по федеральному избирательному округу, об этом сообщает Избирательная комиссия Тверской области.

— 6 октября 2021 года ЦИК России зарегистрировала всех 225 депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва. До этого в регионах окружные комиссии зарегистрировали 225 одномандатников. Таким образом, на данный момент все 450 депутатов Государственной Думы зарегистрированы, и в их числе — 5 депутатов, которые будут представлять в нашу Тверскую область, — пояснила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Дронова.

Так «единороссы» Владимир Васильев и Юлия Саранова избраны в двух одномандатных избирательных округах на территории Тверской области.

По федеральному избирательному округу от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" депутатом стал Алексей Чепа (региональная группа № 19 (Вологодская, Костромская, Новгородская, Смоленская, Тверская области), от партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" - Олег Лебедев (региональная группа № 21 - Вологодская, Новгородская, Псковская, Тверская области), от партии "Единая Россия" - Сергей Веремеенко (региональная группа № 30 (Тверская область).

В верхней палате Парламента РФ у Тверской области два места. Одно из них заняла ректор ТвГУ Людмила Скаковская, ее кандидатуру выдвинул губернатор. Кто сядет во второе кресло, станет известно в следующий четверг после сессии Заксобрания региона. Тогда будет озвучено имя сенатора от региона, выдвинутого ЗС.