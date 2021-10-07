Единственную общественную баню закрыли в Весьегонске Тверской области

Такое жители Весьегонска не могут себе позволить уже полгода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Весьегонске Тверской области в апреле 2021 года закрыли единственную баню. Для некоторых жителей города она являлась единственным местом, где они могли нормально помыться. При этом по сей день никакой новой бани в райцентре не появилось.

Жители Весьегонска пожаловались в прокуратуру. В надзорном ведомстве произошедшее расценили как нарушение законодательства - людей нельзя лишать единственного помывочного места. Районные прокуроры внесли в местную администрацию представление об устранении нарушений. Но оно по каким-то причинам было отклонено.

Тогда прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Весьегонского муниципального округа устранить нарушения и создать условия для обеспечения надлежащего бытового обслуживания населения.

Суд постановил: требования справедливы. Иск был удовлетворён. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.