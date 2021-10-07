В Твери пройдет освящение храма Свято-Успенского Желтикова монастыря

Новый храм ответят в Желтиковом монастыре в Твери. Фото: Тверская епархия

В Свято-Успенском Желтиковом монастыре в Твери полностью завершилось строительство храма в честь преподобных Антония и Феодосия и всех Печерских святых. В понедельник, 11 октября, церковь в Свято-Успенском Желтиковом монастыре освятит митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Строительство храма в честь преподобных Антония и Феодосия и всех Печерских святых завершено, об этом сообщает пресс-служба Тверской митрополии.

- На первую Божественную литургию, которая будет отслужена в новоосвященном храме, приглашаются все желающие. Начало богослужения в 9 часов, - поясняют в Тверской епархии.

Свято-Успенский Желтиков монастырь расположен на окраине Твери в районе Борихино поле.

Монастырь этот древний, был основан Тверским епископом Арсением в 1394 году. После революции закрыт. В 1930 году там уничтожили так называемые палаты царевича Алексея и старую колокольню, разобрали на кирпичи верхние ярусы колокольни 1914 года. В советское время на территории монастыря располагались трудовая артель, авиамастерские, магазин, затем склад горюче-смазочных материалов воинской части.

Раскопки в той местности начались в 2017 году. Сегодня монастырь по-немногу восстанавливают. 21 августа был совершён чин закладки Успенского собора.

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