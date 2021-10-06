На трассе «Россия» под Тверью образовалась пробка

Пробку под Тверью водители сняли на видео. Фото скрин с видео VK/ Подслушано у водителей. Тверь

Вечером 6 октября на трассе М-10 «Россия» под Тверью образовалась пробка. О заторе сообщили водители в паблике «Подслушано у водителей. Тверь».

Здесь сообщается, что автомобили стоят в сторону Питера от Мигаловского моста и далее. На видео - автомобильная пробка давольно протяженная, в ней и легковушки и фуры.

В комментариях водители пишут, что затор образовался из-за ремонта дороги и сужения по этому случаю проезжей части.

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