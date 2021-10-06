В соцсетях Твери стали появляться агитационные ролики из реанимации больных с коронавирусом

Это скрин видеоролика. Фото: ПТО

На днях в тверском сегменте интернета стали появляться ролики, в которых больные коронавирусом, находящиеся в реанимации, рассказывают свои истории и агитируют сделать прививку. Размешают их в официальном паблике, информирующем население о распространении коронавируса в регионе.

Ролики короткие, лица больных закрыты, но видно, что им говорить тяжело. На одном из них больная произносит следующее:

- Нужно было делать прививку, а я заболела, и мне дали отвод, 6-го числа должна была делать прививку, но заболела уже коронавирусом. Я хочу сказать, что лежу здесь уже не знаю, сколько времени. Я считаю числа, потому что это страшно. Лежу в таком положении день и ночь. Поэтому, я думаю, надо прививаться.

- Я медик со стажем, ветеран труда ... внуки привились, а я нет, - делится другая пациентка с кислородной маской на лице.

Этично ли снимать больных в таком состоянии в реанимации? Очевидно, все юридические формальности соблюдены и больные дали согласие, раз первоисточником их стал госпаблик.

Однако, ролики имеют эффект их обсуждают и репостят.

А между тем, многие ещё сомневаются, делать или нет прививку, несмотря на начавшийся рост заболеваемости ковидом.

Так, согласно официальной статистике, на 6 октября: за сутки выявлено 254 новых случая заражения инфекцией (всего 68 189). В целом по региону 59 526 жителей излечились от коронавируса. 1674 человека скончались.

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