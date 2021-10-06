40-летний мужчина утонул в реке Мологе в Весьегонском районе Тверской области

Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина 1981 года рождения 5 октября утонул в Мологе недалеко от деревни Слуды Весьегонского района Тверской области. Его тело пока не найдено.

Обстоятельства гибели мужчины проверяют следователи Краснохолмского следственного отдела СУ СК по Тверской области. Они опросили свидетелей произошедшего и привлекли к поиску тела водолазов, которые обследуют русло реки.

Пока эти действия осуществляются в рамках доследственной проверки, сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.