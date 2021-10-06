Нападающий ФК «Тверь» признан лучшим молодым игроком сентября в ФНЛ-2

Даниилу Мартовому всего 18 лет. Фото: пресс-служба ФК «Тверь»

Во втором дивизионе Футбольной национальной лиги победителем номинации «Лучший молодой игрок» сентября стал 18-летний нападающий ФК «Тверь» Даниил Мартовой. В голосовании участвовали тренеры играющих в дивизионе команд.

В первом месяце осени Даниил выходил на поле во всех пяти матчах клуба и забил три гола. Кроме того, в поединке с «Зенитом-2» он заработал пенальти, который уверенно реализовал Алексей Курзенев.

Даниил Мартовой родился в Краснодаре, за ФК «Тверь» начал играть этим летом. Его позиция - крайний правый нападающий (при необходимости - может сыграть и слева).

Отметим, что лучшим игроком августа группы 2 ФНЛ-2 признавался футболист тверского клуба Игорь Турсунов.

На сегодняшний день ФК «Тверь» занимает второе место в своей группе в дивизионе, но отстает от лидера всего на одно очко и при этом имеет игру в запасе.