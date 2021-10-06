Задержан 19-летний парень, зарезавший собственную бабушку в Тверской области

Внук несколько раз пырнул бабушку ножом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убийство собственной бабушки 19-летний житель Калязина Тверской области совершил в апреле 2021 года. Молодой мужчина зарезал несчастную ножом у неё дома - в одном из калязинских общежитий. Женщине был 81 год.

Согласно информации уголовного дела, внук убил бабушку "на почве личных неприязненных отношений". Он несколько раз пырнул её ножом, после чего забрал все имеющиеся у пенсионерки деньги и скрылся.

Дабы избежать правосудия, молодой человек прервал все связи с роднёй и занкомыми. Полицейским пришлось проделать большую работу, чтобы обнаружить его.

"Благодаря тесному взаимодействию сотрудников уголовного розыска МО МВД России "Кашинский" с коллегами из Марий Эл, было установлено что фигурант находится на территории Йошкар-Олы", - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Парня задержали и доставили в Кашин. Кашинские следователи СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство" (ч.1 ст. 105 УК РФ). Идёт следствие.