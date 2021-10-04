Подпольное казино накрыли полицейские в оздоровительном комплексе под Тверью

Подпольное казино успешно существовало с января по сентябрь 2021 года. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Полицейские, при силовой поддержке СОБРа Росгвардии, пресекли работу подпольного игорного клуба под Тверью. Незаконный игровой бизнес организовала 41-летняя женщина. Клуб работал в арендованном помещении на территории оздоровительного комплекса в Калининском районе.

Подпольное казино существовало там с января по сентябрь 2021 года - до того момента как его не накрыли оперативники. Подпольщики соблюдали предосторожности: вход в клуб согласовывался по телефону с оператором, пропускали в казино только постоянных посетителей либо новичков, прибывших по рекомендации.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённые организованной группой в особо крупном размере", - сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Данная статья может грозить организаторам незаконного бизнеса штрафом до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до шести лет.