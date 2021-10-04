Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 9:23

В Твери ищут двух девушек для съёмок в проекте "Пианистка"

Роли будут со словами
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хотите сниматься? Поторопитесь!

Хотите сниматься? Поторопитесь!

Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух девушек ищут в Твери для съёмок в новом проекте «Пианистка». Свои данные нужно прислать до 5 октября.

Сообщение о поиске актрис опубликовано в сообществе «КиноОбщество Твери (КОТ)». Там же можно узнать подробности о том, куда претендентки могут присылать сообщения.

Требуются две девушки: 27-30 лет (на неназванную роль с фразой) и 18-25 лет с 44 размером одежды на роль официантки (также со словами). Будущих актрис просят прислать свои данные (ФИО, возраст, рост, вес, размер одежды и фото),а также видеовизитку- -короткий рассказ о себе на 20-30 секунд.