Телефонный аферист обманул жителя Твери на 360 000 рублей

Телефонных аферистов ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 59-летний мужчина и сообщил, что под видом сотрудника банка ему позвонил телефонный мошенник и сообщил, что взломан аккаунт в его банковском приложении и на его имя пытаются взять кредит.

Мужчина поверил, сам оформил займ и через терминал на 14 разных счетов отправил 360 000 рублей. Мошенник перестал выходить на связь, а потерпевший пошел в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Аферистов ищет полиция.