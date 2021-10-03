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Происшествия3 октября 2021 11:52

Телефонный аферист обманул жителя Твери на 360 000 рублей

Мужчина отправил деньги на неизвестные счета
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Телефонных аферистов ищет полиция

Телефонных аферистов ищет полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 59-летний мужчина и сообщил, что под видом сотрудника банка ему позвонил телефонный мошенник и сообщил, что взломан аккаунт в его банковском приложении и на его имя пытаются взять кредит.

Мужчина поверил, сам оформил займ и через терминал на 14 разных счетов отправил 360 000 рублей. Мошенник перестал выходить на связь, а потерпевший пошел в полицию.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Аферистов ищет полиция.